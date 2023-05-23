LINK .. تحميل كشوفات أسماء المقبولين بتكافل وكرامة2023

تساءل الأشخاص عن كشوفات أسماء المقبولين بتكافل وكرامة2023 ، إذ أن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت رابط خاص بالاستعلام عن تلك الأسماء، فمن الممكن أن تعرف إن كنت مقبولًا لتلقي هذا المعاش أم لا، فقط من خلال اتباع الخطوات اللازمة للاستعلام التي وفرتها الوزارة.

كشوفات أسماء المقبولين بتكافل وكرامة2023

يستطيع الأشخاص الذين تقدموا على معاش تكافل وكرامة، أن يستعلموا عن كشوفات أسماء المقبولين بتكافل وكرامة2023 ، من خلال السير على الخطوات التالية:

الولوج إلى وزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

تحدي عبارة “معاش برنامج تكافل وكرامة”.

تسجيل كل بيانات الشخص الذي يريد أن يحصل على المعاش.

تسجيل كل البيانات الخاصة بمكتب التأمينات الاجتماعية الذي يكون تابع له.

تسجيل الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

النقر على أيقونة “استعلام”.

في النهاية سوف تظهر كل المعلومات التي تتعلق بك، إن تم قبولك للحصول على معاش تكافل وكرامة ام لا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوضع موقع إلكتروني يمكن من خلاله أن يتم الاستعلام عن كشوفات أسماء المقبولين بتكافل وكرامة2023 ، بكل سهولة، هذا بجانب أنها بينت خطوات الاستعلام كما قمنا بذكرها في السابق، هذا بجانب أنه من الممكن أن يصرف معاش تكافل وكرامة يوم 10، وذلك بكل شهر ميلادي، إذ أنه من الممكن أن يتم الصرف عن طريق المنافذ المتاحة بواسطة فيزا البنوك، من خلال كارت ميزة أو عن طريق مكاتب البريد، بجميع محافظات مصر، لتيسير عملية الصرف على كل المستحقين، بالتحديد كبار السن، وأيضًا الأطفال المنوطين.