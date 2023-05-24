“وصل كام” تراجع سعر الذهب اليوم في مصر 24 مايو 2023 الموافق يوم الأربعاء

اعتنى بمعرفة والاطلاع على سعر الذهب اليوم في مصر 24 مايو عدد كبير من الأناس الذي هم مهتمون بمعرفة حركة الذهب، يريدون معرفة سعره هذا اليوم في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، وتجدر الإشارة بأن سعره قد تراجع في تلك الأيام، وذلك عقب تسجيله لأكبر سعر له في الأيام الماضية، هذا بجانب أن سعره بالتحديد اليوم الأربعاء بالسوق المصرية، سنرفقه لكم فيما بعد مقارنًة بسعره أمس الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م.

سعر الذهب اليوم في مصر 24 مايو

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر 24 مايو في بداية التعاملات الصباحية، وذلك بالرغم من تحول ثمن أوقية الذهب للزيادة بالبورصة العالمية عقب الاتجاه الهبوطي الذي قام بسلكه في اليوم، ومن الجدير بالذكر أن سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، سجل التالي:

وصل ثمن جرام الذهب اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، في بداية التعاملات لما يقرب من حوالي ٢٧٦٠ جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، عيار ٢١ سجل ما يقرب من حوالي ٢٤١٥ جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن الذهب اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023م، عيار 18 سحل ما يقرب من حوالي ٢٠٧٠ جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب الاقتصادي اليوم

لقد انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م. حتى سجل جرام الذهب عيار ١٤ بجمهورية مصر العربية ما يقرب من حوالي ١٦١٠ جنيهًا مصريًا.