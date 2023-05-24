“الاسعار في تراجع” اسعار اللحوم اليوم 24 مايو 2023 الموافق يوم الأربعاء

اهتم بالاطلاع على اسعار اللحوم اليوم 24 مايو كثير من الأناس، فمع حلول عيد الأضحى المبارك، يتم البحث عن سعر اللحوم، كذلك أن سعرها يكون متباين باستمرار، ما بين الارتفاع، والانخفاض، والاستقرار، لذا ففيما يخص سعر اللحوم اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، سنرفقه لكم بالسطور القليلة المقبلة، ليكون عندكم علم بها.

اسعار اللحوم اليوم 24 مايو

لقد شهدت اسعار اللحوم اليوم 24 مايو استقرارًا واضحًا، وذلك بالأسواق المصرية، حتى سجلت التالي:

وصل ثمن اللحم الكندوز البلدي لما يقرب من حوالي 300 جنيهًا مصريًا، حتى 417 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن اللحوم في المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة بلغت لما يقرب من حوالي 200 حتى 250 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر اللحوم في المنافذ المتحركة اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 250 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن ثمن اللحوم في منافذ آمان بلغت لما يقرب من حوالي 250 ًجنيهًا مصريًا.

كما أن سعر اللحوم السودانية الطازجة بالمنافذ اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، بلغت لما يقرب من حوالي 190 جنيهًا مصريًا.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24 مايو

جاءت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24 مايو 2023م، منخفضة اليوم، حتى سجلت التالي: