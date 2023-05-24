Here نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة بورسعيد الترم الثاني “ظهرت الآن” عبر موقع مديرية التربية والتعليم portsaid.gov.eg

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة بورسعيد الترم الثاني، تتصدر نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة بورسعيد الترم الثاني جميع محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من جانب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على مستوى جميع المدارس في محافظة بورسعيد، وذلك حيث تم اعتماد النتيجة من جانب السيد اللواء “عادل الغضبان” محافظ بورسعيد في خلال الساعات القليلة الماضية وتم رفع النتيجة بشكل رسمي على موقع مديرية التربية والتعليم، وإليكم متابعينا الكرام من خلال السطور القادمة من هذا المقال على موقع البديل كل التفاصيل الخاصة بالنتيجة ورابط وخطوات الاستعلام عنها إلكترونياً.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة بورسعيد الترم الثاني

تم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة بورسعيد الترم الثاني على مستوى كافة مدارس المحافظة لجميع طلبة وطالبات ثالثة اعدادي ترم ثاني، ويهتم الجميع بمعرفة هذه النتيجة حيث تعتبر هي مرحلة حاسمة وفاصلة في مستقبل كل طالب، ومن جانبه اعتمد السيد المحافظ النتيجة منذ ساعات بنسبة نجاح 84.3% وذلك بزيادة حوالي 8% عن نتيجة الترم الأول، حيث كان عدد الطلاب الذين شاركوا في الامتحانات قُدر بنحو 13,827 ألف طالب وطالبه، ويمكن الآن لجميع هؤلاء الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد ترم ثاني

من خلال اتباع عدد بسيط جداً من الخطوات سيتمكن طلاب الصف الثالث الاعدادي من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة بورسعيد الترم الثاني الخاصة بهم، كالآتي:

أولًا: يجب على الطالب أو ولي أمره التوجه مباشرة إلى موقع مديرية التربية والتعليم بورسعيد .

. ثانيًا: يقوم الطالب بتسجيل رقم الجلوس الخاص به.

رابعًا: النقر على “ثم اضغط enter”.

أخيراً انتظر لحظات قليلة حتى تظهر نتيجة الطالب أمامك على الشاشة.

شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 لجميع الطلاب وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وأصبح الآن بإمكان الطلاب استعلام نتائجهم بكل سهولة.