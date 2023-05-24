“إعرف نتيجـتك” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد 2023 ترم ثاني بالاسم ورقم الجلوس على portsaid.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد 2023 ترم ثاني، ازدادت عمليات البحث في الدقائق القليلة الماضية بشكل كبير جداً عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد 2023 ترم ثاني، خاصة بعد أن تم اعتماد النتيجة الخاصة بطلاب مرحلة إتمام الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من جانب السيد المحافظ، حيث يسعى جميع أولياء الأمور والطلاب إلى الاستعلام عن النتيجة بشكل رسمي على موقع مديرية التربية والتعليم من أجل الاطمئنان على نتيجة أبناءهم وتحديد ومعرفة مستقبلهم القادم، ونوفر لكم أعزائي المتابعين كافة المعلومات الخاصة باستخراج النتيجة ونسبة النجاح الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد لهذا العام الدراسي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد 2023 ترم ثاني

تم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد 2023 ترم ثاني الخاصة بإعلان نتيجة الطلاب بشكل رسمي الآن وأصبح بإمكان جميع الطلاب استخراج النتيجة بكل سهولة عبر الإنترنت، وذلك من خلال اتباع الطالب لهذه الخطوات:

الخطوة الأولى:- زيارة موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بور سعيد على الشبكة العنكبوتية.

على الشبكة العنكبوتية. الخطوة الثانية:- اختيار خدمة نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني.

والخطوة الثالثة:- إدخال بيانات الطالب بشكل دقيق وصحيح (رقم الجلوس أو الاسم).

الخطوة الرابعة: الضغط على إظهار النتيجة ثم انتظر لتظهر النتيجة أمامك على الشاشة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بور سعيد

قبل ساعات قليلة شهدت محافظة بورسعيد حدث هام جداً وهو اعتماد السيد اللواء عادل الغضبان نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع طلاب المحافظة لنهاية العام الدراسي 2023، وتم بعدها تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد 2023 ترم ثاني أمام الطلاب وأولياء الأمور، حيث اعتمد السيد المحافظ النتيجة بنسبة 84.3% وذلك بعد أن انتهت كنترولات التصحيح من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلاب ومراجعة الدرجات ورصدها في كشوفات ومن ثم اعتمادها وظهورها رسمياً الآن.

ملحوظة هامة:- يمكنكم ترك رقم جلوس الطالب وأسمه في التعليقات وسنقوم بالاستعلام عن النتيجة وإبلاغكم بها، بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

تعتبر محافظة بورسعيد هي أول محافظة تم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ترم ثاني بها، وذلك حيث تم إعلان النتيجة بعد يوم واحد تقريبا من انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم، وجاء ذلك بناءً على سرعة عملية التصحيح ورصد الدرجات والتي تمت بشكل إلكتروني وفقاً لنظام البابل شيت الجديد الذي طبقته الوزارة.