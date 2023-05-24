يترقب الجميع عرض الحلقة الثالثة من المسلسل التركي الذي يعرض بالوقت الحالي وهو مسلسل جلال الدين الرومي الذي نال اعجاب الملايين عقب عرض أولي الحلقات بالاسابيع الماضية وحقق نجاح قوي للغاية والجميع بات يترقب كل يوم ثلاثاء من أجل متابعة الحلقة الجديد ونوفر لكم رابط مشاهدة مسلسل جلال الدين الرومي الحلقة 3 الثالثة مترجمة قصة عشق.

جلال الدين الرومي قصة عشق

تدور احداث جلال الدين الرومي حول مغادرة الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي باتجاه الغرب هربًا من جحافل المغول القريبة، لكن رحلته الحقيقية هي رحلته الروحانية التي تعلمه هدفه في الحياة من خلال ارتباط أعمق بالإله ، وبلغ ذروتها بتكوين فلسفته حول فهم الذات.

مسلسل جلال الدين الرومي الحلقة 3 الثالثة

ويعرض جلال الدين الرومي كل اسبوع يوم الثلاثاء علي قناة tabii Arabic وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر ويعد من أهم الأعمال التي تعرض بالوقت الحالي .