“بالدرجات” الآن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعلية 2023 باسم الطالب والكود فقط

جميع سكان وطلاب محافظة الإسماعيلية في حالة من الترقب الغير مسبوق بسبب اقتراب الموعد الذي تم تحديده لإظهار نتيجة شهادة إتمام المرحلة الإعدادية 2023 في خلال عدة ساعات قليلة فقط، وهذا الأمر تم توضيحه علي صفحات التواصل الوزارية، حيثُ كان من المقرر ظهور النتيجة منذ يومين بعد إكمالها المدة الكاملة للتصحيح وهي أسبوعين متواصلين من إنتهاء اخر امتحان في الجدول الزمني وكان هذا التأخر بسبب بعض الإجراءات الإضافية لهذا العام في جميع المدن والمديريات التعليمية التابعة للمحافظة.

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعلية 2023

تحدث مصدر موثوق من جهات الوزارة أن خلال هذا الاسبوع أو الاسبوع القادم بالكثير جداً سوف يتم إعلان أسماء أوائل الإعدادية فور اعتماد النتيجة من المحافظ وبعد ذلك بدقائق سيكون قد تم رفع جميع الدرجات على الموقع ويستطيع الطلاب الحصول على الدرجات، وأكد الوزير أن هناك اهتمام كبير من جميع المصححين والمراجعين حتى يتم التدقيق أكثر من مرة في أوراق الإجابة حتى يستفيد كل طالب من كم كبير من الدرجات الممكنة ورفع مستواهم إلى ما يستحقون بدل أي أخطاء.

برقم الجلوس درجات شهادة 3 إعدادي الإسماعيلية

يمكن لجميع الطلاب في محافظة الإسماعيلية بكافة مدنها و مدارسها استلام النتيجة فوراً من خلال الإنترنت برقم الجلوس فقط وبدون الحاجه إلى أي أشياء أخرى بواسطة هذه الخطوات: