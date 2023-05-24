رابط أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة .. خطوات الاستعلام وأهم شروط القبول 2023

جميع مواطني وأفراد العراق وكافة المتقدمين على منحة وزارة العمل العراقية يتجهزون لاستلام الكشوفات النهائية الحاصلة على منحة الوجبة 9 لهذا العام 2023 المقدمة كلياً بشكل مجاني تماماً، وتعتبر هذه الوجبة أو المنحة هي من أهم البرامج التي تقدمها الدولة العراقية بشكل رئيسي سنوياً للفئات التي في حاجة كبيرة وضرورية للمساعدة، ولذلك ألزمت الدولة بالقيام بالوجبة الشهرية وهي عبارة عن مبلغ مقدر من المال يتم صرفة شهرياً للمساكين والمحتاجين داخل نطاق الدولة العراقية.

أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية

الرعاية الاجتماعية لهذه الوجبة مختلفة عن أي مرة قد سبقت لأن هذه المرة سيتم صرفها فقط للمواطنين الذين يعانون من فقر شديد وصعوبة مادية بالغة ومجموعة من الفئات الأخرى مثل الأرامل وكذلك الأيتام و أي شخص لدية إعاقة أو مرض مزمن.

تهدف الدولة بشكل أساسي من هذه الرعاية التساوي بين جميع المواطنين وعدم شعور أي فئة بنص ما ومساعدة المطلقات والمسنين والكثير من الأشخاص المحرومين من حياة الرفاهية، حيثُ فتحت الدولة جميع أبوابها لرعاية وشمول أبناء الوطن بتوفير هذه الرعاية بشكل متواصل وتقدم الكثير من المواطنين والآن موعد النتيجة.

الاستعلام بالرقم الوطني عن الرعاية الاجتماعية الوجبة 9

الآن وبخطوات محددة عبر منصة مظلتي أعلنت نتيجة الرعاية الاجتماعية في مدن العراق بخطوات بسيطة والموقع الصحيح المباشر باتباع هذه المراحل بدون أى تغيير