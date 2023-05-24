استقرار من جديد في سعر الحديد اليوم 24 مايو 2023 الموافق الأربعاء

تتابع البحث عن سعر الحديد اليوم 24 مايو من جانب عدد ضخم من الأشخاص المهتمون بمعرفة أسعار الحديد باستمرار، حيث أنه كما يعرف الجميع أن الحديد يكون من أهم المواد في البناء، التي تكون أساسية للغاية، وليس من الممكن أن يستغني أحدًا عنها، لذا فبصورة مستمرة ومتواصلة يتم البحث عن سعره كل يوم، وللتعرف على سعر الحديد اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، تابع هذا المقال حتى النهاية.

سعر الحديد اليوم 24 مايو

اهتم بمعرفة سعر الحديد اليوم 24 مايو أشخاص كثيرة من كل مكان، حيث أن سعره اليوم جاء مستقرًا، إلى أن سجل الجديد اليوم الأربعاء في مختلف الأنواع، بالسوق المصري، ما يلي:

بلغ طن حديد المراكبي لما يقرب من حوالي 38500 جنيهًا مصريًا.

كذلك وصل طن حديد بشاي حتى ما يقرب من حوالي 38500 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن ثمن طن حديد العشري جاء ليسجل اليوم ما يقرب من حوالي 39500 جنيهًا مصريًا.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 24 مايو

بعدما ارتفعت أسعار الحديد في الفترة السابقة، بدأ في التراجع مرة أخرى، إلى أن استقر سعره اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، في الأسواق المصرية كافة، حيث أنه سجل التالي: