“وصل كام” سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 24 مايو 2023 في البنوك والسوق السوداء

استمر بحث كثير من الأشخاص فيما يخص سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 24 مايو ، إذ أن الدولار يتغير سعره على مدار اليوم، وفي جميع الأوقات، كما أن سعر الذهب في جمهورية مصر العربية يكون مرتبطًا بسعر الدولار، لذا فجميع الأشخاص يبحثون باستمرار عن سعر الدولار، كل يوم، لهذا ففيما يلي سنوضح لكم سعره اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 24 مايو

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 24 مايو استقرارًا ملحوظًا، وذلك بالبنك المركزي الاربعاء 24 مايو 2023م، في كافة البنوك، بغير وجود تغير به، إذ أنه وصل لما يقرب من حوالي 30.83 جنيهًا مصريًا في حالة الشراء، و30.93 جنيهًا مصريًا في حالة البيع، كذلك أن سعره جاء كما يلي في البنوك المختلفة:

وصل سعره اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، في بنك مصر لما يقرب من حوالي75 جنيهًا مصريًا، وذلك في حالة الشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للبيع.

كما أن سعر الدولار بنك CIB سجل اليوم ما يقرب من حوالي85 جنيهًا مصريًا في حالة الشراء، وأيضًا ما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا في حالة البيع.

هذا بجانب أن سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، في مصرف أبوظبي الإسلامي سحل ما يقرب من حوالي90 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا في حالة البيع.

سعر الدولار الأربعاء 24 مايو

كما لاحظنا أن سعر الدولار استقر هذا اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، حتى يسجل في مختلف البنوك، ما يلي: