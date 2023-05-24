“الفراخ رخصت خلاص” اسعار بورصة الدواجن اليوم 24 مايو 2023 الاربعاء في مصر

العديد من الأناس يقومون في هذه الفترة الجارية بالبحث عن جميع ما يخص اسعار بورصة الدواجن اليوم 24 مايو ، فكما نعلم أنها تتباين في الأسعار بشكل مستمر، فلن تجد أسعارها ثابتة لفترة طويلة، فكل يوم تكون بسعر جديد عن اليوم السابق لها، ومن الجدير بالذكر أنها في آخر فترة، قفزت بشكل جنوني، لكن بدأت في التراجع مرة أخرى، لذا فباستمرار يتم التساؤل عن سعرها بشكل يومي من قبل المهتمين من الأشخاص من كل مكان، وفيما بعد سوف نتعرف معًا على سعرها اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م.

اسعار بورصة الدواجن اليوم 24 مايو

من الجدير بالذكر أن اسعار بورصة الدواجن اليوم 24 مايو انخفضت اليوم الأربعاء الموافق من 23 مايو 2023م، حيث أنها سجلت الآتي:

وصلت أسعار الدواجن الساسو اليوم الأربعاء 23 مايو 2023م، لحوالي 70 جنيهًا مصريًا، دونًا عن 71 جنيهًا مصريًا.

كما أن أسعار الدواجن البلدي في المزرعة سحبت اليوم الأربعاء 23 مايو 2023 حوالي 99 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن أسعار البانيه اليوم الأربعاء الموافق من 23 مايو 2023م، سجلت ما يقرب من حوالي 165 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن أسعار الأوراك سجلت اليوم الأربعاء الموافق من 23 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 75 و81 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

أسعار الكتاكيت في المزارع اليوم الأربعاء 23 مايو

لقد شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء الموافق من 23 مايو 2023م، انخفاضًا ملحوظًا، لتسجل: