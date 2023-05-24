نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 وخطوات الاستعلام

نتيجة الثالث الاعدادي اسيوط 2023، تعتبر محافظة اسيوط من أحدث المحافظات التي تم الإعلان رسميا عن نتائج التعليم الأساسي والإعدادي فيها، حيث تم اعتماد نتيجة شهادة الاعدادية يوم أمس، لذلك يتزايد البحث بشكل كبير جدا في هذه المحافظة الكبيرة من ناحية السكان عن تلك النتائج حيث يتوقع اعتمادها رسميا قريبا من طرف مندوب وزارة التربية والتعليم في المحافظة، ويبحث الطلاب وأولياء أمورهم بشكل كبير جدا منذ يوم أمس عن تلك النتائج ورابط مديرية الامتحانات في اسيوط التي ستعرض النتائج حيث أنه سيتم رفع جميع النتائج على الموقع الخاص بالمديرية، ويسرنا متابعينا الكرام في هذه المحافظة من طلاب وأولياء أمور أن نستعرض لكم مقالا يفصل كيفية الحصول على النتيجة الخاصة بكم بالإضافة إلى معلومات مهمة عن النتائج بعد صدورها بشكل رسمي ومعدل النجاح في هذه المحافظة.

نتيجة الثالث الاعدادي اسيوط 2023

تم الإعلان قبل أسبوع من الآن عن بدء رفع النتائج الخاصة بطلاب التعليم الأساسي والإعدادي في معظم المحافظات المصرية، وإلى حد الآن لم يتبق إلا القليل من المحافظات التي لم تظهر نتائجها فالغالبية العظمى من المحافظات تم اعتماد النتائج الخاصة لها ورفعها بشكل رسمية على موقع كل محافظة على حدة، ومن آخر المحافظات التي أعلن عن النتائج فيها هي محافظة اسيوط حيث أن الاعتماد الرسمي لنتيجة الشهادة الاعدادية أو نتيجة الثالث الاعدادي كانت يوم أمس فقط، ويتوقع أن تصل نسبة النجاح في هذه المحافظة 63.3%، وهو رقم كبير جدا حيث أن هذا الرقم خاص بالطلاب النظاميين وطلاب المنازل، وقد يتجاوز عدد الناجحين حاجز الخمسين ألف طالب وطالبة، لكن مشكلة عدم معرفة الطلاب موقع المديرية حال دون أن يعرف جلهم النتائج الخاصة به، ونقدم لكم في البيان نيوز الموقع الخاص بالمديرية وكيفية الاستعلام عن نتيجتكم.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

يمكن للطلاب في محافظة اسيوط الدخول إلى موقع مديرية الامتحانات في هذه المحافظة وذلك من اجل الاستعلام عن نتيجة الثالث الاعدادي في المحافظة، وهذه كيفية الاستعلام: