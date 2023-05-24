نتيجة إعدادية المنيا 2023| نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط 2023 الترم الثاني| نتيجة الصف الثالث الإعدادي 3 أخر العام

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط 2023، التي يتزايد البحث عنها الآن عقب إعلان مديرية التربية والتعليم، حيث من المنتظر أن يتم اعتمادها من قبل السيد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، وعلى الفور ستكون نتائج طلاب الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 عبر البوابة الالكترونية محافظة المنيا، كما سيتم إعلان جميع أسماء أوائل الصف الثالث الاعدادي اعدادية المنيا 2023 على مستوى مراكز المحافظة، في خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا الترم الثاني 2023 مركز مطاي، سمالوط، المنيا قطاع وسط ،قطاع شمال بني مزار , مغاغة , العدوة، ويوفر لكم البديل نيوز رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط 2023 محافظة المنيا وخطوات الاستعلام.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

شهدت جميع لجان محافظة المنيا حضور 102 ألف طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتم توزيعهم على 526 لجنة شاملة جميع إدارات محافظة المنيا، كما وفرت مديرية التربية والتعليم كافة سُبل الراحة للمصححين والمراجعين، كما قامت بتطهير وتعقيم جميع اللجان للحفاظ على سلامة جميع العاملين.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط 2023

وقد صرح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة المنيا، قيام جميع كنترولات المحافظة بالمراجعة لتحقيق الدقة وحصول جميع الطلاب على حقوقهم، كما أعلن سيادته أن المؤشرات الأولية لنسبة نجاح الطلاب فاقت كل التوقعات وتخطط الأعوام السابقة، مؤكداً على أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس فقط عبر البوابة الالكترونية نتائج الطلاب محافظة المنيا ستكون متاحة أمام جميع الطلبة الساعات القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط 2023 محافظة المنيا

في البداية الدخول على البوابة الإلكترونية محافظة المنيا من هنا.

واختيار أيقونة نتائج الطلاب.

وتحديد الصف والفصل الدراسي.

ثم إدخال الاسم رباعي.

والضغط على كلمة عرض.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023

وفيما يلي توزيع درجات المواد الدراسية التي قام طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بأداء اختباراها في الفصل الدراسي الثاني وتضاف للمجموع الكلي للطالب وهي كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة.

اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

المجموع الكلي 140 درجة.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من شرح خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط 2023 الترم الثاني، مع أمنياتنا لكل طلابنا بالتفوق.