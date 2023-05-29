“إلكتروني” رابط تقديم رياض الأطفال 2024/2023 | بالخطوات والمستندات وشروط تسجيل رياض الأطفال حكومي (رسمي-لغات)

رابط تقديم رياض الأطفال 2023 تزايدت عمليات البحث من قبل الآباء والأمهات عن خطوات التقديم لرياض الأطفال 2023-2023 إلكترونياً، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تسجيل رياض الاطفال 2024 المدارس الحكومي الرسمي واللغات بدءً من يوم 1 يونيو المقبل ولمدة 30 يوماً، ومن خلال البديل نيوز نستعرض لكم كافة التفاصيل حول تقديم رياض الأطفال 2023 مع توفير رابط تسجيل رياض الاطفال والمستندات المطلوبة وخطوات التقديم، تابعونا.

رابط تقديم رياض الأطفال 2023

تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر في توفير أفضل الحدمات الإلكترونية، وفي ظل التقدم التكنولوجي في مجال التعليم، تم إطلاق موقع بوابة مركز المعلومات، وهو الموقع الرسمي الإلكتروني الذي من خلاله يتم تقديم كافة الخدمات التعليمية سواء للطلاب أو أولياء الأمور انقر هنااا.

تقديم رياض الأطفال 2023 عبر الموقع الرسمي لمركز المعلومات وهو متاح أمام أولياء الأمور على مستوى محافظات ومدن الجمهورية للقيام بإتمام عملية تسجيل رياض الأطفال 2023-2024 .

خطوات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 2023

تسجيل رياض الأطفال 2023 عبر الموقع الرسمي لمركز المعلومات يتم من قبل أولياء الأمور الراغبين في إتمام عمليات تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وللنجاح عملية تسجيل رياض الأطفال يجب إتباع عدد من الخطوات وهي:

تسجيل دخول الموقع الرسمي لمركز المعلومات انقر هنااااااااااا

ويلي ذلك يتم اختيار خدمات ولي الأمر.

ومن ثم يتم الضغط على مستخدم جديد.

ثم اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر .

وبعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة وفقا لما هو مدون في بطاقة الرقم القومي “اسم ولي الأمر – اسم الجد- لقب العائلة”.

ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح وسليم.

تحديد تاريخ الميلاد.

ومن ثم اختيار المحافظة التابع لها اقامة الطفل.

تحديد ولي الأمر “أب/ أم”.

إدخال رقم الجوال- كتابة رقم التليفون الأرضي أن وجد.

كتابة البريد الإلكتروني لسهولة التواصل بشكل إلكتروني.

تحديد وظيفة ولي الأمر.

إدخال العنوان بشكل مفصل “المحافظة – المركز – الحي – الشارع- رقم العقار- رقم الشقة”.

كتابة كلمة مرور صعبة اختراقها يفضل أن يكون بها رمز ورقم وحروف.

ومن ثم يتم النقر على خانة “تسجيل”.

بعد مرور دقائق أو لحظات معدودة، سوف يتم إرسال رسالة إلى الهاتف المجمول المخصص للتواصل “كتأكيد تسجيل دخول الموقع الرسمي لمركز المعلومات تسجيل رياض الأطفال 2023- 2024.

بعد ذلك يتم العودة مرة جديدة إلى الصفحة الرئيسية للاستكمال باقي خطوات تقديم رياض الأطفال 2024.

ومن ثم يتعين على ولي الأمر تحديد نوع المدرسة “رسمي/ لغات”.

تحديد المحافظة.

ويلي ذلك كتابة كافة بيانات الطفل.

ومن ثم النقر على أيقونة بدء تسجيل طلب التقديم إلكترونياً.

وهنا يتم تعبئة استمارة تقديم رياض الاطفال 2023 إلكترونياً بشكل حذر لضمان كتابة كافة المعلومات والبيانات بشكل سليم.

وأخيراً الضغط على طباعة.

يجب على ولي الأمر الاحتفاظ ب نسخة استمارة تسجيل رياض الأطفال 2023 /2024 حتى إعلان نتيجة قبول رياض الأطفال.

مواعيد التقديم في مرحلة رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد تقديم رياض الأطفال 2023 سيكون بحلول الشهر المقبل، تحديد اليوم الأول من شهر يونيو 2023 ويستمر حتى 30 يوماً أي ينتهي قبول طلبات تسجيل رياض الأطفال 2023 بانتهاء يوم 31 يونيو المقبل.

تقديم ريض الأطفال 2024/2023 مدارس رسمية ولغات

بدء من اليوم الأول من شهر يونيو 2023 سيتم تفعيل رابط تقديم رياض الأطفال 2024/2023 حيث خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني عبر بوابة مركز المعلومات لتسجيل طلبات الالتحاق في رياض الأطفال للأطفال الذين لا يقل أعمارهم عن 4 سنوات.