منصة مظلتي | قائمة أخر اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة التاسعة عبر وزارة العمل

قبل أيام قليلة، قامت وزارة العمل العراقية بنشر قائمة اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية، وهذه القائمة تنتمي إلى الوجبة التاسعة من الدفعات المتوقعة، ومع ذلك، فإن عملية صرف الوجبات ستستمر في الدفعات اللاحقة، ولكنها تتطلب في البداية فحصا دقيقا للأسر المتقدمة والتأكد من صحة وسلامة وثائقها، بالإضافة إلى تحقق التوافق مع شروط الشمول المحددة، وذلك لكي يتم ادراجهم ضمن الدفعات المستقبلية، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العمل أمس عن قائمة العائلات المرتقب شمولها في الدفعات المقبلة، وذلك من خلال الهيئة الوطنية للحماية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تم وضع مجموعة من الشروط اللازمة للإعلان عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وذلك لتحقيق اختيار دقيق وتوجيه الدعم للأسر التي فعلاً تحتاجه. تم تحديد هذه الشروط على النحو التالي:

القبول في كشوف اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

يجب أن تتألف أسرته من أربعة أفراد على الأقل.

كما يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 سنة وأن لا يقل عن 60 عامًا في حالة الرجال، أما بالنسبة للنساء، يجب أن تكون أعمارهن بين 15 و55 عامًا.

يجب أن يكون قد تم تسجيله مسبقًا في جهة الشؤون الاجتماعية.

كذلك يجب ألا يمتلك أي أملاك ثمينة أو ممتلكات ذات قيمة عالية، ويجب ألا يكون مشتركًا في تأمينات صحية أو اجتماعية.

كشوف المقبولين الدفعة الثانية pdf منصة مظلتي

للاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية، يمكن اتباع الخطوات التالية: