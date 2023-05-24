الحق اشتري رخص اكتر من 400 جنيه!! اسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل مفاجأة

بعدما عاد للارتفاع بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية، شهدت اسعار الذهب اليوم تراجع جديد بقوة عالية، الأمر الذي قد يتسبب في اقبال المواطنين على الشراء خاصة هؤلاء الذين ينظرون إلى الذهب على أنه الملاذ الاستثماري الأمن، كما تراجع سعر عيار 21 اليوم بعد ما سجل مستويات قياسية تخطت 2800 لكل جرام بدون إضافات للمصنعية، واليك بيان حول سعر الذهب اليوم لكافة الأعيرة.

اسعار الذهب اليوم

وخلال تلك الفقرة نقدم لكم اسعار الذهب اليوم التي قد تشهد تغير على مدار الساعة وفقا لعدد من العوامل، علما بأن تلك الاسعار بدون اضافة مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24:

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,760 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21:

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,415 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18:

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 18: 2,070 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14:

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14: 1,610 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب:

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع : 19,160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24:

بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء، عيار 24: 1,976 دولارا بعد 2056 قبل أيام.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

وقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 405 جنيهات، إذ سجل اليوم 2395 جنيهًا كأقل سعر بعد ما سجل 2800 قبل أيام ، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 19,160 جنيه فقط للبيع بعدما سجل 19800 قبل ساعات للشراء بفارق نحو 640 جنيها، وعند حساب سعر المصنعية على جرام الذهب مثلا عيار 21 ، يتم إضافة نسبة بين 5% من سعر الجرام، وقد تصل إلى 10 % وفقا لطبيعة المشغولات وطريقة عملها.