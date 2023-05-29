بقي عامل كام!!.. سعر الدولار في السوق السوداء الان لحظة بلحظة بعد أخر قرارات البنك المركزي

شهدت السوق السوداء انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار اليوم 24-5-2023، حيث انخفضت قيمته بمقدار 6 جنيهات مرة واحدة، يعزى هذا الانخفاض القوي إلى زيادة الاحتياطي النقدي وتوقعات نمو إيرادات السياحة في نهاية السنة المالية 2022-2023، التي تنتهي في 30 يونيو، حيث من المتوقع أن تصل إلى 14 مليار دولار.

سعر الدولار في السوق السوداء

شهد سعر الدولار في السوق الموازية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من مستوى 40 و41 جنيهًا إلى ما بين 35 و37.5 جنيهًا في الأيام الأخيرة، بتراجع قدره حوالي 6 جنيهات.

وجاء هذا التراجع في ظل تصريحات وزير المالية محمد معيط، الذي أشار فيها إلى أن البلاد ستشهد بداية عملية التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري في ديسمبر من العام الحالي، مما يؤكد على سيطرة التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.

سعر الدولار الان في البنوك

توجد اختلافات في أسعار الدولار في بعض البنوك في مصر

في البنك المركزي المصري، يكون سعر الدولار 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

بالنسبة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي “CIB” ومصرف أبوظبي الإسلامي، يكون سعر الدولار للشراء 30.75 جنيه وللبيع 30.85 جنيه.

يجب الانتباه إلى أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على التحديثات اليومية في أسواق الصرف.

أسباب هبوط سعر الدولار في السوق السوداء

تم اتخاذ قرار من قبل الحكومة بإعفاء الوافدين من دفع الرسوم والجمارك على الذهب المستورد، باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تُفرض فقط على المصنعية، هذا القرار ساهم في تحقيق انفصال بين أسعار الذهب في السوق المصرية وأسعار صرف الدولار في السوق السوداء، وهذا التطور الحصري يسهم في تعزيز الاستقرار في السوق.