ظهرت.. تجميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخير عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 ما يهتم به جميع المقدمين بهذا الدعم من داخل مدن العراق المختلفة وهذا بعد أن أعلنت وزارة العمل عن إتاحت الأسماء المقبولة بهذا الدعم خلال الساعات القادمة لذا ينتظرها الجميع ويبحثون عن الرابط والخطوات الالكترونية المتبعة للاستعلام عن هذه الأسماء بجانب الشروط التي تم قبول المواطنين بناءا عليها لذا سنعرضها جميع من خلال هذا المقال.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

لمعرفة الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية لعامنا هذا 2023 في الوجبة الأخيرة لذلك الدعم لابد من اللجوء للرابط الالكتروني التابع لوزارة العمل العراقية بالتحديد رابط منصة مظلتي التي تعمل على التسجيل والحصول على الدعم بشكل الالكتروني وهذا الرابط تم تنشيطه خلال الساعات الماضية لجميع الراغبين في الاستعلام عن أسماءهم في كشوفات المقبولين بالدعم وذلك متاح للدخول عليه من هنا.

خطوات الاستعلام عن المشمولين

للاستعلام عن الأسماء المشمولة في الوجبة الأخيرة من الدعم المالية المقدم من قبل وزارة العمل العراقية للمواطنين لابد من إتباع الخطوات القادمة

التوجة إلى الموقع الخاص بمنصة مظلتي عبر رابطها الالكتروني.

الضغط على الصفحة التالية لها للاستعلام عن الأسماء المقبولة.

الضغط على الوجبة التي قد سجلت بها.

كتابة بياناتك المطلوبة في استمارة التسجيل.

ستظهر لك خاناتان يتم الضغط على تحميل أو مشاهدة.

يتم تنزيل الأسماء على هيئة ملف عند الضغط على تحميل.

ستجد أسمك عندما تكون مقبولا في هذه الوجبة.

شروط القبول بالدعم

يوجد عدة شروط مطبقة على كل من يريد الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية للوجبة الحالية وهذه الشروط كما يأتي