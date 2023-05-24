أخبار مصر
“أحصل الآن على سيارات مجهزة” عبر خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 2023
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي كما توجد العديد من الأوراق المطلوبة الواجب توافرها من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة
يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يجب أولاً أن نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
- قم بعد ذلك باختيار كلمة الاستعلام عن الطلبات ومن ثم نختار كلمة بطاقة الخدمات المتكاملة.
- شوف تظهر بعد ذلك العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة والتي تتمثل في الرقم القومي واسم المستعلم رباعي في الأماكن المخصصة لهم.
- قم في النهاية بالضغط على كلمة بحث لكي تظهر حالة الطلب.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
توجد العديد من الأوراق المطلوبة الواجب توافرها من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وهذه الأوراق يمكن أن تتمثل في الآتي:
- يجب أن يتم توافر صورة من البطاقة الشخصية وأصل البطاقة الشخصية.
- كما يجب أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.
- كما يجب أن يتم تقديم صورة من شهادة الميلاد واصل منها بالنسبة للأطفال
- يجب أن يتم تقديم قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.
- كما يجب أن يتم تقديم صورتان من البطاقة الشخصية الحديثة التي تكون مقاسها ٤×٦