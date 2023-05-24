“أحصل الآن على سيارات مجهزة” عبر خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 2023

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي كما توجد العديد من الأوراق المطلوبة الواجب توافرها من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يجب أولاً أن نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

قم بعد ذلك باختيار كلمة الاستعلام عن الطلبات ومن ثم نختار كلمة بطاقة الخدمات المتكاملة.

شوف تظهر بعد ذلك العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة والتي تتمثل في الرقم القومي واسم المستعلم رباعي في الأماكن المخصصة لهم.

قم في النهاية بالضغط على كلمة بحث لكي تظهر حالة الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

توجد العديد من الأوراق المطلوبة الواجب توافرها من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وهذه الأوراق يمكن أن تتمثل في الآتي: