“نسبة النجاح 84%” مبروك للكل .. الآن نتيجة اولى اعدادي 2023 بالترم الثاني عبر الرابط الرسمي

ازداد البحث عن نتيجة اولى اعدادي 2023 ، التي يترقبها كثير من الطلبة والطالبات الان في هذه الفترة الجارية، حيث أنه سوف يتم الإعلان عنها بكل محافظة من المحافظات المختلفة، على حدة، وهذا عقب أن تنتهي وزارة التربية والتعليم من كل أعمال التصحيح، وكذلك التدقيق بالأوراق الامتحانية، كذلك أن هناك بعض من المحافظات تقوم بتوفير الرابط الخاص بنتيجة أولى اعدادي، لذا يقوم الطلاب بالبحث عن هذا الرابط الذي يمكنه من الاستعلام عن النتيجة، كذلك أن وزاره التربية والتعليم بينت موقع إلكتروني خاص بمعرفة النتائج في محافظه القاهرة فحسب، سوف مرفقه لكم فيما يلي.

نتيجة اولى اعدادي 2023

صار من الممكن الاستعلام عن نتيجة اولى اعدادي 2023 بسهولة عن طريق موقع بوابة التعليم الأساسي، واتباع الخطوات التالية:

أولًا، الدخول لموقع بوابة التعليم الالكتروني.

ثانيًا، انتقاء المرحلة التعليمية المراد الاستعلام عن النتيجة بها، وهي “المرحلة الإعدادية”.

ثالثًا، كتابة الرقم القومي المتعلق بالطالب.

رابعًا، انتقاء الصف الدراسي.

خامسًا، انتقاء السنة الدراسية 2022-2023م.

سادسًا، اختيار الفصل الدراسي الثاني.

أخيرًا، انقر على زر “عرض النتيجة”.

موقع بوابة التعليم الاساسي نتائج الطلاب

أنشأت وزارة التربية والتعليم موقعًا إلكترونيًا، الا وهو موقع بوابة التعليم الاساسي الذي سوف تظهر عليه نتيجة اولى اعدادي 2023 ، إذ أنه بإمكان طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي معرفة نتيجتهم بسهولة، عندما تظهر وتعلن عنها وزاره التربية والتعليم، بشكل إلكتروني بدلًا من الذهاب إلى مكان المدارس، والتعرض إلى التكدس، والازدحام بين جميع الطلبة والطالبات، وكذلك أولياء الأمور.