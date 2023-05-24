هام .. البحوث الفلكية تُعلن عن موعد عيد الأضحى المبارك 2023 في الدول العربية

أعلنت مصادر كثيرة عبر صفحات الإنترنت موعد عيد الأضحى المبارك 2023 ،تلك المناسبة المباركة التي ينتظرها المسلمون في شتى بقاع الأرض، لأن هذه المناسبة يسبقها يوم عظيم على قلوب المسلمين ألا وهو وقفة عرفات التي هي من أعظم شعائر الحج، مما أدى ذلك لكثرة البحث خلال جوجل عن موعد عيد الأضحى المبارك في مصر والمملكة العربية السعودية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

تزامناً مع البحث المتزايد عن موعد عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر والمملكة العربية السعودية، فحسب الحسابات الفلكية موعد عيد الأضحى المبارك وتوقعت أن تأتي وقفة عرفات لعام 1444 هجرية ، يوم الثلاثاء الموافق27 يونيو عام 2023 م ، ويوافق يوم الأربعاء 28 يونيو2023 عيد الأضحى المبارك .

موعد هلال ذو الحجة 1444

أضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن هلال ذي الحجة يظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة ، وذلك يوم الأحد الموافق29 من ذي القعدة 1444 هجرية والموافق 18 من شهر يونيو لعام 2023 م ، وفي المملكة العربية السعودية سيظل الهلال الجديد متوهجاً في سماء مدينة مكة المكرمة لفترة زمنها 29 دقيقة ، وفي القاهرة لفترة زمنية مدتها 36 دقيقة بعد زوال شمس يوم رؤية الهلال ،أما بالنسبة للمدن العربية والإسلامية والعواصم التابعة لها سيظل الهلال واضحاً بعد زوال شمس هذا اليوم لفترة زمنيه مدتها 44.٧ دقيقة ،وبهذا تكون بداية شهر ذي الحجة 1444 هجرية حسب الحسابات الفلكية يوم الاثنين 19 يونيو2023 م .

إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

أعلن مكتب رئيس الوزراء عن موعد اجازة عيد الأضحى وعدد أيامها والتي تكون بدايتها من يوم وقفة عرفة ولمدة أربع أيام وتكون بدايتها من الثلاثاء الموافق٢٧ يونيو حتي يوم الأربعاء الموافق28 يونيو 2023 . أول أيام اجازة عيد الأضحى المبارك ، والخميس 29 يونيو ، ويوم الجمعة30 يونيو وأيضا يوم السبت الموافق١ يوليو