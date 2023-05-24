لو لسه بتدور على اسمك.. منصة مظلتي لمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة pdf جموع المحافظات

أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية بشكل رسمي عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية التي يطلق عليها الوجبة التاسعة، وذلك بعدما تزايدت عمليات بحث المواطنين عنها ولذلك صرحت الوزارة بأنه يمكن معرفة أسماء المستفيدين من خلال منصة مظلتي الالكترونية، وجاءت هذه المبادرة من الحكومة لمساعدة الكثير من الأسر الفقيرة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن بالعراق، ونقدم اليكم عبر السطور القادمة الشروط اللازمة للتقديم وكيفية معرفة أسماء المستفيدين منها.

شروط قبول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية (الوجبة 9)

لقد أعلنت الوزارة على أن هذه هي الوجبة الأخيرة والتي تقدم للحصول عليها نحو ما يزيد على 300 الف مواطن، حيث تمنح شهريا للأسر المحتاجة التي تعاني في هذه الظروف الصعبة، ولذلك وضعت الحكومة عدة شروط لكي تضمن حصول المستحقين فقط عليها والتي نقدمها تباعا فيما يلي:

أن يكون الشخص عراقي الجنسية ويقيم داخلها.

العمر بالنسبة للرجال يتراوح بين 18 حتى 60 عاما والنساء بين 15 حتى 55 عاما.

عدد أفراد الأسرة لا يقل عن 4 أشخاص.

الدخل الأساسي للأسرة ضعيف ولا يكفي للاحتياجات الأساسية، او عدم وجود عائل، او وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسرة.

عدم امتلاك أي تأمين صحي او اجتماعي وأن يكون الشخص مسجل لدي وزارة الشؤون.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يستطيع أي شخص معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: