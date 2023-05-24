بالالوان نتائج 4 ابتدائي.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2023 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي eduserv.cairo.gov.eg

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي تشهد بحث مكثف على جوجل خلال الساعات الحالية، حيث يترقب الآلاف من تلاميذ نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة لحظه تفعيل رابط النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي بعد أن يتم اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة في القريب العاجل حيث يتم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات نتائج رابعه ابتدائي الترم الثاني 2023، وجاري الآن تجميع الدرجات وتدقيقها ليتم اعداد كشوفات الدرجات وإرسالها للمحافظ، سوف نعرض لكم في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم والرقم القومي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي 2023 بالالوان وليس بالدرجات كما هو الحال في الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن كل لون يشير إلى متوسط درجات الطالب والتقدير الحاصل عليه، مؤكده أن اللون الاحمر هو اللون الوحيد الذي يشير إلى أن الطالب راسب فى نتيجة الصف الرابع الابتدائي في مادة أو أكثر لعدم تمكنه من الحصول على 50% الحد الأدنى للنجاح، ولكن اللون الأصفر يعني أن الطالب اجتاز الحد الأدنى للنجاح وحصل على مجموع اعلي من 50%، أما اللون الاخضر يعني أن الطالب حصل على مجموع اعلي من 65% واللون الأزرق يشير إلى أن الطالب حصل على مجموع اعلي من 85%.

نتائج رابعه ابتدائي 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

يمكن لجميع الطلاب معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال الخطوات التالية:

الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي.

فتح ايقونه الخدمات التعليمية.

ثم اختيار نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

تحديد المرحلة الابتدائية.

ثم اختر نتائج الصف الرابع الابتدائي.

حدد الفصل الدراسي الثاني.

بعد ذلك، انقر على عرض النتيجة.

وزارة التربية والتعليم نتيجه الصف الرابع الابتدائي 2023

واكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني في كل محافظة على حدي بعد انتهاء التصحيح وكشوفات النتائج وان الطالب يتمكن من الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم من خلال مدرسته وبالمجان وبدون اي مقابل مادي.