رابط شغال ومباشر.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2023 “3 اعدادي” من موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

مع انتهاء ماراثون امتحانات الترم الثاني يتزايد البحث من قبل الطلاب حول نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2023 التي تعد واحدة من النتائج المصيرية التي يتحدد بناءا عليها مستقبل الطالب، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في غضون أسبوع من الآن سواء بالمدارس أو عبر المواقع الالكترونية المتخصصة في ذلك، والتي يأتي على رأسها موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2023

ومازال أولياء الأمور والطلاب يعيشون في أجواء يسودها القلق والتوتر في انتظار الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2023 التي سوف تعلن الأيام القادمة بعدما يتم اعتماها رسميا من قبل السادة المحافظين والادارات التعليمية، حيث سيتم اعداد كشوف بأسماء الطلاب ودرجاتهم التفصيلية ومجموعهم الكلين كما سيتم اعداد كشوف بأسماء الطلاب الاوائل من البنات والبنين استعدادا لتكريمهم ليكونوا قدوة لغيرهم من الطلاب، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 الترم الثاني لكل المحافظات:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

اضغط على الخدمات الالكترونية.

اختر منها نتائج الطلاب.

اختر نتائج المرحلة الاعدادية.

حدد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية.

قم بادخال اسم الطالب ورقم جلوسه.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

خلال لحظات ستظهر لك نتيجتك ودرجاتك ومجموعك الكلي.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023

والآن مع توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023 في المواد المضافة للمجموع ليكون اجمالي مجموع الفصل الدراسي الواحد 140 درجة:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

مادة الرياضيات: 30 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023

كما يمكنك عزيزي الطالب ترك رقم جلوسك بالتعليقات لنجلب لك نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 برقم الجلوس فور ظهورها.