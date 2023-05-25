عاجل ورسميا ونهائيا.. موعد عيد الاضحي المبارك 2023 كم باقي على عيد الاضحى

يقترب موعد عيد الاضحي المبارك 2023 تفصلنا عنه أيام قليلة، ويعتبر هذا التاريخ المنتظر للكثير من المسلمين كباراً وصغاراً، لأن عيد الأضحى يعتبر من أول مواسم وأعياد المسلمين، حيث ينال فيه كل شخص نصيب كبير من البهجة والسرور، إلى جانب الثواب العظيم الذي يناله من الأضحية، لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف على تاريخ عيد الأضحى لهذا العام بشكل دقيق.

موعد عيد الاضحى المبارك 2023

يختلف موعد عيد الأضحى سنوياً وفقاً للشهور الميلادية، حيث يتقدم عن العام السابق بحوالي 11 يوم، لكن بالطبع فهو يتكرر بشكل ثابت كل يوم 10 من شهر ذي الحجة الهجري، وبهذا العام 2023 أعلن معهد البحوث القومي عن تاريخ عيد الأضحى، وكذلك الجمعية الفلكية بالسعودية، على أن يصادف موعده مع يوم 28 من شهر يونيو، وأن يكون تاريخ 27 يونيو 2023 هو يوم وقفة عرفة، وتمنح جميع المؤسسات الحكومية والخاصة أجازة عيد الأضحى خمس أيام متتالية.

كيف تستعد لاستقبال عيد الأضحى

يبدأ الجميع في التحضير والاستعداد لهذه المناسبة المباركة بفترة قصيرة، ويعتبر هو موسم بيع لجميع التجار، بداية من محلات الملابس وتجار الأضاحي والألعاب والمواد الغذائية، ولكن البعض يستعد لاستقبال العيد بشكل مختلف، عن طريق الصيام أول 9 أيام من شهر ذي الحجة، والتقرب إلى الله بجميع الأعمال الصالحة، مثل الصيام والصلاة والصدقات لأداء فريضة الحج، كما يقوم المسلمون بتحضير الدعوات والأمنيات الخاصة بهم، للدعاء بها في يوم عرفة.

أهمية عيد الأضحى في الإسلام

عيد الأضحى يعرف بإسم الحج الأكبر، لأنه يضمن في ثناياه شعائر مقدسة، وسنن نبوية شريفة كالتالي:

ذبح الأضحية: تعتبر أهم ما يتميز به عيد الأضحى، وهو واجب كل مسلم مقتدر، حيث يتقرب إلى الله بذبح شاه أو بقرة أو إبل سليم تماماً، على أن يتصدق بثلث الأضحية للفقراء والمحتاجين، وثلث للأقارب والأصدقاء، والثلث الأخير لأهل البيت.

تعتبر أهم ما يتميز به عيد الأضحى، وهو واجب كل مسلم مقتدر، حيث يتقرب إلى الله بذبح شاه أو بقرة أو إبل سليم تماماً، على أن يتصدق بثلث الأضحية للفقراء والمحتاجين، وثلث للأقارب والأصدقاء، والثلث الأخير لأهل البيت. التكبير والتهليل: حيث يبدأ المسلمين برفع صوت التكبير في المساجد والبيوت بداية من فجر وقفة عرفة حتى رابع يوم عيد الأضحى.

حيث يبدأ المسلمين برفع صوت التكبير في المساجد والبيوت بداية من فجر وقفة عرفة حتى رابع يوم عيد الأضحى. إظهار بهجة العيد: فهي من أهم شعائر الإسلام في الأعياد والمواسم الدينية، حيث يفرح الجميع وتتبادل الاتصالات والتهاني بين الأقارب والأصدقاء.

وختاماً بعدما وضحنا لكم موعد عيد الاضحي المبارك 2023، نهنئ جميع المسلمين والمسلمات بقدومه، ونتمنى لكم جميعاً عيد سعيد.