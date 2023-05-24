ازاي تسجل وتاخد 1000 جنيه عن طريق التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة طوعًا لما قرره الرئيس

تزايدت عمليات بحث المواطنين عن كيفية التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة خاصة بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف هذه المنحة من أجل التخفيف على المواطن في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة، كما صرح بإنشاء صندوق للطوارئ مخصص للعمالة غير منتظمة من أجل تحويل جميع المستحقات الصحية والاجتماعية وصرفها خلال وقت الطوارئ بصورة مستدامة، ويجب التسجيل بالبيانات الشخصية عبر الرابط المخصص لذلك باستخدام الرقم القومي للحصول عليها حيث تصرف بقيمة 1000 جنيه، ولذلك نوضح اليكم خطوات التسجيل عبر سطور المقال.

التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

في بداية الشهر الجاري خلال احتفالات الرئيس بعيد العمال وجه إلى ضرورة توفير المساعدة لهذه الفئة من المجتمع، من أجل الحفاظ على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأثر بشدة منذ جائحة كورونا، وناشد أيضا بتقديم الدعم المادي في صورة منحة بقيمة 1000 جنيه تصرف شهريا للعمالة غير منتظمة والتي تعد أكثر الفئات تأثرا بارتفاع الأسعار والتضخم، كما أنشأ صندوق إعانة للطوارئ والذي يهدف إلى تحسين المستوي المعيشي للمواطن ومن المتوقع أن يكون ذات تأثير إيجابي على هذه الفئات، ولقد صرح بعض المسؤولين من الحكومة بأن هذه المنحة ستساعد على الدعم المعيشي للفئات المتوسطة التي تعاني من ضعف في الدخل، وسيتم صرف هذه المنحة عبر ماكينات الصرف الالي بالبنوك وكذلك المحافظ الالكترونية ومكاتب البريد.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يتساءل العديد من المواطنين كيفية التقديم على منحة العمالة الغير منتظمةوالحصول على 1000 جنيه، والتي نقدمها من خلال اتباع الخطوات التالية: