“مبروك” نزول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 !! بالوجبة الأخيرة

أعلن موقع منصة مظلمتي عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة، والتي جاءت بمبادرة من الحكومة العراقية لمساعدة الأسر المحتاجة في البلاد ويتم منح هذه الرعاية الإجتماعية للفقراء وذوي الدخل الضعيف وكذلك المعاقين ومن لا عائل لهم وفق شروط ودراسة اجتماعية تقوم بها الوزارة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن لأي مواطن في دولة العراق الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لبوابة وزارة العمل واتباع الخطوات التالية:

الولوج عبر الرابط الرسمي لبوابة العمل و الشؤون الإجتماعية.

تسجيل الدخول عبر منصة مظلمتي الوجبة 9 العراق.

نضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

نختار الضغط على خدمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ومن ثم قم بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بالضغط على استعلام اسماء المشمولين الجدد.

سوف تظهر لك أسماء جميع المشمولين بالرعاية وأسماء المشمولين بالوجبة 9 الجدد.

شروط القبول في المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة

كشفت وزارة الرعاية الاجتماعية بالعراق، عن مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها للحصول على الرعاية والتسجيل في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة والتي جاءت على النحو التالي: