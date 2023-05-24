“من هنا” خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة نصر وأكتوبر!! تعرف على التفاصيل

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي يمكن أن تتم من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك الإسكان والتعمير كما يوجد ميعاد معين يتم فيه فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل حجز شقق الإسكان الاجتماعي والوحدات السكنية المختلفة وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي:

يجب أولاً أن يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير من خلال الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg/.

قم بعد ذلك باختيار حجز الوحدات السكنية التي توجد في الصفحة الرئيسية وبعدها يتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال اسم الشخص الذي يرغب في حجز الشقة ورقم بطاقة الرقم القومي والبريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهاتف في الأماكن الصحيحة لهم.

عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة سوف يتم إرسال رسالة نصية بها رمز التأكيد من أجل حجز الشقة وبعدها تصل رسالة أخرى بها تأكيد الحجز.

موعد حجز شقق الإسكان

يوجد ميعاد معين يتم فيه فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي وهذا الميعاد يمكن أن يتمثل في الآتي: