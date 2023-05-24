“الآن” حمل بي دي أف كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة 2023

يبحث الكثيرين عن كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك لمعرفة إذا كان تم قبولهم بالفعل من المستحقين للحصول على الوجبة التاسعة أم تم رفضهم، وهذا الأمر يتطلب منك إتباع بعض الخطوات الرسمية التي توفر لك نتيجة فورية بشكل إلكتروني حسب ما أوضحته وزارة العمل والشؤون الاجتماعي بالعراق.

كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية

نظرًا لارتفاع معدلات البحث في الأواني الأخيرة حول الرغبة في التعرف على كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية نعرض لكم الخطوات اللازمة فيما يلي:-

في البداية يتوجب عليك الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من هنا لإتمام الاستعلام.

في المكان المخصص لرقم البطاقة، عليك كتابة الرقم صحيحًا كما هو مدون أمامك.

يظهر لك كود مرئي عليك كتابته في الخانة المحددة بعد التأكد من صحته.

الآن اضغط على زر تنزيل الملفات الخاصة بالمشمولين من الوجبة التاسعة العراق، ويتم تنزيل لك الملف عن طريق صور داخل ملف بي دي أف.

بعدها يتم فتح هذا الملف، وفي الخانة المخصصة للبحث يتم كتابة اسم الشخص الذي تريد البحث عنه ضمن المشمولين.

بعدها يتم التأكد من إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالشخص، وستظهر لك تفاصيل القبول من الرفض على الفور.

الشروط اللازمة ليتم قبولك في الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية بالعراق

لكي يتم قبولك وظهور الاسم الخاص بك ضمن كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق، يجب أن تنطبق عليك الشروط الآتية:-