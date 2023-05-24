“ظهرت في كل المدارس”.. نتائج الطلاب في الكويت 2023 بالرقم المدني لكل المراحل عبر موقع المربع الالكتروني

يشتعل محرك البحث “جوجل” حول نتائج الطلاب في الكويت 2023 بالرقم المدني التي يبحث عنها الكثيرين بعد الانتهاء من أداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لكل المراحل في كافة المدارس على مستوى الكويت، وكشفت وزارة التربية والتعليم أن قريبا سيتم الاعلان عن نتائج الطلاب بالكويت 2023 بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بدقة قبل أن ترفع عبر موقع المربع الالكتروني التابع للوزارة، وحاليا تتكاثف عمليات البحث حول رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت بالرقم المدني والرقم التسلسلي دون التوجه إلى المدرسة.

نتائج الطلاب في الكويت 2023 بالرقم المدني

قريبا ستعلن وزارة التربية الكويتية عن نتائج الطلاب في الكويت 2023 بالرقم المدني في كافة المدارس والمحافظات، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ليتمكن الطلاب بكل سهولة من الاستعلام عن نتائجهم بشكل الكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع المربع الالكتروني.

ادخال الرقم التلسلسلي والرقم المدني الخاص بالطالب.

حدد المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب.

يمكن لكافة الطلبة غير محددي الجنسية الاستعلام بالرقم المدني للطالب مع الرقم المدني لولي الأمر.

اضغط على كلمة “البحث عن النتيجة”.

ستظهر لك الدرجات والمجموع.

مناطق المدارس الابتدائية الكويت

معظم المناطق التعليمية الكويتية التابعة لها المدارس المذكورة، لم تصدر لحد الساعة نتائج الفصل الثاني. وإليك قائمة المناطق التعليمية الابتدائية في الكويت: