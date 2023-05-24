سبب طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل..وجود هالة عمر في حياة تامر !! تعرف على التفاصيل

هالة عمر تعتبر أحد معجبين الفنان تامر حسني منذ فترة طويلة إلى أن أصبحت مديرة حساباته على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به وقد دارت بعض الجدال بينها وبين بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني.

هالة عمر

هالة عمر تعتبر أحد معجبين تامر حسني منذ فترة طويلة وهي في عمر الرابعة عشر وكانت تهتم بكافة أخباره اليومية لدرجة أنها عندما قابلته في منطقة الإسكندرية قدمت إليه وأخبرته بأنها سوف تسانده في الحرب التي وقع فيها وكانت موجهه ضدة منذ ذلك الوقت، وعندما كان يبحث الفنان تامر حسني وقتها عن شركة تدير له حساباته على جميع مواقع التواصل الاجتماعي فقرر منذ ذلك الوقت بأنه سوف يسند جميع حساباته إلى هالة عمر لأنها أنسب شخص يدير هذا الأمر ولأنها تحبه فسوف تهتم به وبأخباره ومنذ ذلك الوقت وهي تدير كافة حساباته الشخصية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

جدال هالة عمر مع بسمة بوسيل

توجد بعض المشاجرات والجدال التي حدث مؤخرا بين بسمة بوسيل وهالة عمر مديرة حسابات تامر حسني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الجدال دار حول الآتي: