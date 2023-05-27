Lïnk نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر www.Cairo.gov.eg results

يترقب الكثير من الطلاب موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة للفصل الدراسي الثاني، حيث اختتم الطلاب أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو والتي استمرت لمدة أسبوع كامل، ولم تعلن مديرية التربية والتعليم بعد عن موعد رسمي تظهر به النتيجة ولكن من المتوقع أن تعلن بعد نهاية الامتحانات بأسبوعين، وستكون النتيجة متاحة بصفة رسمية عبر بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة فور اعتمادها من المحافظ للتسهيل على الطلاب، ونوضح اليكم عبر سطور المقال موعد ظهور النتيجة وخطوات الحصول عليها فتابعوا معنا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة الفصل الدراسي الثاني

بدأت عمليات تصحيح الأوراق داخل مراكز الكنترول في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وما زالت عمليات المراجعة والتدقيق مستمرة لضمان حصول كل طالب على ما يستحق من الدرجات، وفور الانتهاء من ذلك سيتم الاعتماد الرسمي من قبل المحافظ واعلان أسماء الأوائل ويتم رفعها على المواقع الالكترونية ولم تعلن المديرية عن الموعد الرسمي للظهور.

وبحسب التصريحات فإن نتائج العينة العشوائية مبشرة للغاية والتي تفيد بأن نتائج الطلاب ستكون مرتفعة ولا داعي للقلق أو التوتر، وأكد المسؤولون عن التصحيح الالتزام بنموذج الاجابة وضرورة المراجعة المستمرة وعدم ترك أي سؤال دون تصحيح.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2023

ستكون نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة للفصل الدراسي الثاني متاحة عبر بوابة التعليم الاساسي باستخدام رقم الجلوس، ولذلك لمعرفة النتيجة يجب اتباع الخطوات التالية: