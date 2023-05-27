تسجيل الصف الاول الابتدائي 2023/2024 وتسجيل رياض الاطفال “الموعد + الأوراق”

مع نهاية عام دراسي وبداية آخر يبحث أولياء الأمور عن كيفية تسجيل الصف الاول الابتدائي، خاصة بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل الالكتروني للطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2023/2024، تبعا لشروط محددة من قبل الوزارة حتى يتم قبول الطلاب بالمدارس ولذلك يتساءل أولياء الامور عن موعد التقديم وكذلك المستندات المطلوبة وهذا ما نقدمه اليكم عبر سطور هذا التقرير.

موعد تسجيل الصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية

أعلنت الوزارة بأنه يتم التقديم للطلاب عبر موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم بداية من 1 يونيو وآخر موعد للتسجيل هو 30 من يونيو، حيث يتيح لأولياء الأمور تسجيل بيانات الأبناء فقط في ثلاث مدارس ولن يتم قبول الطالب بالمدرسة إلا بعد ظهورها على الموقع ثم يتم دفع الرسوم خلال 15 يوما بجميع منافذ السداد، أما بخصوص شروط التقديم هو خاصة بالعمر فلا يقل الطالب المتقدم للالتحاق بالصف الاول الابتدائي عن 6 سنوات ولا يتجاوز 9 أعوام أما بمرحلة رياض الاطفال فلا يقل عن 4 اعوام.

الأوراق المطلوبة للتقديم لطلاب الصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية

شهادة ميلاد أصلية حديثة ونسختين منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي للام والأب، وفي حالة وفاة الوالد يتطلب صورة من شهادة الوفاة.

8 صور حديثة 4×6.

وصل حديث الكهرباء او الماء مسجل باسم الأب أو الجد وإحضار نسخة من عقد الايجار موثق بتاريخ سنة ماضية.

إحضار البطاقة الصحية للطالب وإرفاقها داخل ملف التقديم مع وجود الطوابع الصحية حسب تاريخ ميلاد الطفل وصورة منها.

خطوات التقديم للطلاب بالصف الاول الابتدائي

يمكن لاولياء الأمور التقديم الإلكتروني من اجل تسجيل الصف الاول الابتدائي من خلال الخطوات التالية: