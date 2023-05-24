“مبروك نسبة النجاح 99%” الآن نتيجة الصف الخامس 2023 لامتحانات الأداء .. عبر موقع الوزارة بالألوان

رغب في التعرف على نتيجة الصف الخامس 2023 ، كثير من الطلبة والطالبات، إذ أن النتيجة سيتم ظهورها في خلال بضع ساعات مقبلة، فقد اقتربت للغاية من الظهور لكافة الطلبة والطالبات، كذلك يمكن معرفتها فور ظهورها من خلال البوابة الإلكترونية المتعلقة بالوزارة، وهي بوابة التعليم الأساسي التي سوف نقوم بإرفاقها لكم في السطور القليلة المقبلة.

نتيجة الصف الخامس 2023

من الممكن معرفة نتيجة الصف الخامس 2023 بسهولة، بواسطة اتباع خطوات بسيطة، وضعتها وزارة التربية والتعليم للاستعلام النتيجة عند ظهورها، وتلك الخطوات هي كما يلي:

زيارة موقع بوابة التعليم الأساسي.

اختيار نتيجة الصف الخامس 2023م.

انتقاء العام الدراسي وهو 2022-2023م.

تدوين رقم الجلوس المتعلق بالطالب بشكل صحيح.

النقر على زر “عرض النتيجة”.

رابط الحصول على نتائج صفوف النقل

يقوم الطلاب بالبحث رابط وزارة التربية والتعليم المخصص لظهور النتائج، إذ أنها ستظهر على بوابة وزارة التعليم الأساسي، فمن خلالها تستطيعون الآن أن تقوموا بتنزيل نتائج الطلاب لكافة صفوف النقل، وذلك على حسب التوجيهات الخاصة بوزارة التربية والتعليم بإتاحة النتائج بصورة إلكترونية للتيسير على كلًا من الطلبة وأيضًا أولياء الأمور خدمة الاطلاع على معدلاتهم، بكل سهولة من المنزل بدون أن يقوموا بالتوجه إلى المدارس، وكان هذا من بين ما فعلته وزارة التربية والتعليم من مجهودات، في حيز أزمة الفيروس الجديد منذ سنة 2020م، وفي هذا الوقت الحالي يكون بإمكانكم الدخول على هذا الرابط لكي تطلعوا على النتيجة، وتتبعوا سلسلة من الخطوات البسيطة التي قمنا بذكرها لكم في السابق.