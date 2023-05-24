“أحصل الآن على الرابط وأعرف نتيجتك” نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع الوزارة 2023

اعتنى بمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع الوزارة 2023 طلاب عدة، وذلك من مختلف المحافظات، فيمكنك الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني من خلال شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الموفر لجميع الطلاب من قبل الطلاب، فيمكن معرفة النتيجة بواسطته، ومن ثم اتباع الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة، لذا ففيما بعد سوف نقوم بإرفاق هذا الرابط المخصص لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمجرد ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع الوزارة 2023

يمكنك عزيزي الطالبات أن تتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع الوزارة 2023 ، من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:

الذهاب لموقع وزارة التربية والتعليم.

انتقاء نتيجة المرحلة الإعدادية.

كتابة رقم جلوس الطالب.

النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية

لم تقم وزارة التربية والتعليم بوضع موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي، إذ أنها لا زالت مستمرة في القيام بتصحيح أوراق الامتحانات، فمن الجدير بالذكر أن طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة انتهوا من تأدية امتحاناتهم في تلك الأيام الجارية، وكذلك أنهى طلبة وطالبات نفس الصف بمحافظة القليوبية امتحاناتهم اليوم الأربعاء الموافق من 24 مايو 2023م، لهذا فلم يتم الانتهاء من جانب الوزارة من أعمال التصحيح، لذا لم يتم تحديد موعد خاص لظهور النتيجة، لكن في الحقيقة أن وزارة التربية والتعليم سوف تعلن عن الموعد الرسمي الخاص بظهورها فور أن تنتهي من كل أعمال التصحيح الخاصة بالامتحانات النهائية لجميع الطلاب في مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية.