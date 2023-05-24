“وزارة التنمية الاجتماعية” تفصح عن رابط استعلام الدعم التكميلي الأردني للمواطنين 2023

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية عن عزمها في إنشاء برنامج الدعم التكميلي وذلك لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر حاجة من أبناء المملكة وذلك بتقديم دعم مالي لهم وفيما يلي سنوضح لكم رابط استعلام الدعم التكميلي الأردني والذي يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عنه.

رابط استعلام الدعم التكميلي الأردني

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن عن قيام الوزارة بتفعيل برنامج يهدف لتقديم الدعم المالي والمنتجات الغذائية للأسر الفقيرة من أبناء المملكة والعمل على رفع مستواهم المعيشي ويتم الاستفادة من هذا الدعم عبر الدخول على رابط استعلام الدعم التكميلي الأردني باتباع الخطوات التالية:

الدخول للموقع الرسمي لصندوق المعونة الوطنية. قم باختيار خدمة استعلام. تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم بشكل دقيق. ومن ثم قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة الخاصة بالدعم التكميلي. على الفور ستظهر النتيجة الخاصة بالدعم والتي تتضمن القبول ظاور الرفض للطلب.

شروط الحصول على الدعم التكميلي الأردني

حددت وزارة الموارد البشرية، في المملكة الأردنية الهاشمية مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم من خلالها الحصول على الدعم التكميلي الخاص بالأسر الفقيرة والأكثر إحتياج بالمملكة وقد جاءت الشروط والضوابط على النحو الأتي: