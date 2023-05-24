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“شاهد المباراة في الاستاد” حجز تذاكر مباراة الأهلي والوداد في استاد القاهرة الدولي 2023
حجز تذاكر مباراة الأهلي والوداد يتم من خلال الرابط الخاص بهم كما يوجد ميعاد خاص لإقامة مباراة الأهلي ونادي وداد المغربي الرياضي على استاد القاهرة
حجز تذاكر مباراة الأهلي والوداد
يوجد رابط خاص بحجز تذاكر مباراة الأهلي ونادي الوداد المغربي التي يتم إقامته في استاد القاهرة يوم 4 من شهر يونيو وهذا الرابط الخاص بالحجز يتمثل في الآتي:
- يمكن حجز تذاكر مباراة الأهلي والوداد المغربي من خلال زيارة الرابط التالي https://www.alahlyegypt.com/en
- شهد رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والوداد الرياضي مباراة ذهاب نهائي أبطال أفريقيا اهتمامًا كبيرًا من عشاق كرة القدم المصرية وخاصة محبي نادي الاهلي المصري الذي يواصل تألقه منذ سنوات عدة إذ تمكن حتى الآن من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.
- تصدر نادي الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم رغم خوضه أقل المباريات حتى الآن من الاندية المصرية.
- النادي الأهلي المصري تأهل في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشر في تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-0
موعد مباراة الأهلي والوداد الرياضي
يوجد ميعاد خاص لإقامة مباراة الأهلي ونادي وداد المغربي الرياضي على استاد القاهرة وهذا الميعاد هو:
- من المقرر أن يتم انطلاق مباراة الأهلي ضد فريق الوداد المغربي في مباراة ذهاب نهائي أبطال أفريقيا يوم 4 المقبل من شهر يونيو لهذا العام.
- يتم إقامة هذه المباراة على أستاد القاهرة وتقام مباراة الإياب في استاد محمد الخامس في كازابلانكا يوم 11 من شهر يونيو المقبل.
- يتم انطلاق مباراة الأهلي والوداد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
- تقام هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب.