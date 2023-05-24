“سارع وأحصل على الوظائف الشاغرة” عبر رابط تقديم على مطار كربلاء 2023

هناك عدد كبير من الأفراد الذين يرغبون في العمل وخاصة في مطار كربلاء، حيث يعتبرها الكثير فرصة هائلة لا تعوض نظراً لوجود التأمينات الاجتماعية والخدمات الصحية، كما تتيح فرصة أساسية وهي خدمة التعيينات داخل المطار، كل ذلك لكي تساهم في بناءً وتطوير المنطقة وتحسين خدماتها الجوية التي توفرها للأفراد المسافرين، كما تعزز من الاقتصاد المحلي لجذب عدد كبير من الزوار السائحين إلى الدولة المستثمرين إلى المنطقة أيضاً.

رابط تقديم على مطار كربلاء 2023

قام مطار كربلاء بدولة العراق بوضع الرابط الخاص للتقديم، وذلك للأفراد الراغبين على التقديم في الوظائف التي أعلن عنها المطار من قبل، كما يجب الحرص على توافق كافة الشروط والأحكام التي وضعها المطار، حيث تتم وضعها حتى يتثنى لعدد كبير من الأفراد التعيين بها نظراً للخدمات الكبيرة التي تقدمها، يتوجب عليك القيام بالدخول عبر الموقع الإلكتروني التابع للمطار teebatkarbala.iq

أهم شروط التعيينات في وظائف مطار كربلاء

أعلن مطار كربلاء الدولي بدولة العراق عن فتح باب التقديم عن عدد من الوظائف بداخلة، لذا فقد أعلن عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين في الوظيفة، وتتمثل فينا يلي: