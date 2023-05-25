Noor Play : الاعادة قيامة المؤسس عثمان 127 لاروزا مترجم بالعربي علي قناة ATV التركية

قيامة المؤسس عثمان 127 لاروزا مترجم بالعربي، يترقب الجميع عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان بن أرطغرل الذي يعد واحد من أهم الأعمال التركية التي تعرض بالوقت الحالي وإستمر عرضة لمدة خمس سنوات وحقق نجاح باهر للغاية ونسب مشاهدة خيالية وينافس الدرما التارخية وحيداً، وحتي الأن مازل متصدر شباك المشاهدة منذ عرض أولي حلقات الموسم الأول حتي وصل للموسم الرابع والجميع كل اسبوع يترقب عرض الحلقة وسوف تجدونه قيامة المؤسس عثمان 127 لاروزا مترجم عبر موقعنا تابعونا.

المؤسس عثمان 127 لاروزا

وشهدت أحداث الحقلة الماضية من مسلسل قيامة عثمان 127 لاروزا ، ولذلك يترقب الجميع عرض الحلقة الجديد من المسلسل ولكي يتطلعون علي التفاصيل التي سيقوم بها الغازي عثمان بن أرطغرل الطامح إلي تحقيق التقدم للدولة العثمانية في ظل توليه الحكم ونشر الدين الاسلامي.

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قنوات عرض المؤسس عثمان 127

تشاهدون مسلسل المؤسس عثمان بن أرطغرل الحلقة 127 مترجمة بالعربي مساء الأربعاء على قناة ATV التركية، وايضا مساء الخميس علي قناة الفجر الجزائرية وويمكن متابعة الحلقة مترجمة عبر موقع النور أونلاين.

تردد قناة El Fajr TV

وتعرض الحلقة الجديدة مم المسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان بن ارطغرل علي القناة الجزائرية الفجر يوم الخميس بدبلجة عربي .

أسم القناة: El Fajr TV.

القمر الصناعي: Arabsat.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

وتعرض اعادة الحلقة الجديدة من المسلسل التركي المؤسس عثمان علي قناة الفجر الجزائرية والتي تعد من القنوات العربية الناقله للمسلسل التركي مجانا .