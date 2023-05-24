نتيجتك نت.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في القاهرة والجيزة وكل المحافظات اونلاين

بعد أن اسدل الستار على امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أصبح “جوجل” يشهد عمليات بحث مكثفة حول رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 التي تشغل قطاع كبير من الطلاب حاليا، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في كل المحافظات سيتم الإعلان عنها خلال أيام معدودة بشكل تدريجي، ولذا نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 بالخطوات التفصيلية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023

يتزايد البحث بشكل لحظي حول رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الذي سيتم رفع كشوف النتيجة عليه فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات القائمة على قدما وساق في الكنترولات بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية والشرقية وغيرهم، حيث سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم إتاحتها في المدارس وعبر المواقع الالكترونية والتي يأتي على رأسها بوابة التعليم الاساسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 من بوابة التعليم الاساسي

والآن مع خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 من بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي لطلاب محافظة القاهرة، فقط كل ما عليك اتباع ما يلي:

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الاساسي.

قم بالدخول إلى نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الشهادة الاعدادية.

قم بادخال الرقم القومي الخاص بالطالب والموجود في شهادة الميلاد الخاصة به.

اضغط على كلمة “النتيجة”.

فورا ستظهر لك درجاتك في كل المواد ومجموعك الكلي أيضا.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023

كشفت كافة المديريات التعليمية أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 سيتم الاعلان عنها قريبا بعد اعتمادها من المحافظين، مشيرة إلى أن هناك مديريات انتهت من الامتحانات منها القاهرة، وقد تم التنبيه على مقدرى الدرجات بمراعاة الدقة والسرية وعدم ترك أسئلة بدون تصحيح ومنح كل طالب حقه، ويمكنك ترك بياناتك بالتعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.