نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه البحيرة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه البحيرة، يزداد البحث من خلال الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظه البحيرة، ومن خلال موقع البديل ستتعرف على الموعد الرسمى لاعلان النتيجة وخطوات الاستعلام برقم الجلوس، حيث كان قد انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادى يوم السبت الماضى الموافق 20 من شهر مايو، ونحن من خلال موقع البديل نحرص على نقل جميع الأخبار والمعلومات المتعلقه بنتيجه الشهادة الاعدادية فى محافظه البحيرة برقم الجلوس تابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه البحيرة

يبحث الطلاب وأولياء الأمور فى محافظه البحيره يوميا بشكل مستمر على الموعد الرسمى للاعلان عن نتيجة الشهاده الاعداديه فى محافظه البحيره للعام الدراسى الثانى 2022/2023، حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم بمحافظة البحيره أن يتم الإعلان عن النتيجه فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعه، وذلك بعد اعتماد وكيل وزارة التربية والتعليم النتيجة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة،

جدير بالذكر أن كانت قد بدأت امتحانات الصف الثالث الاعدادي فى محافظه البحيرة يوم 14 مايو 2023 واشترك فى الامتحانات 121 الف و487 طالبا وطالبة وذلك فى 668 لجنة امتحانيه فى 18 اداره تعليمية فى محافظة البحيرة، في كل من مركز دمنهور، ومركز كفر الدوار، ومركز أبو حمص، بالإضافة إلى مركز أبو المطامير ومركز حوش عيسى، ومركز الدلنجات، ومركز وادي النطرون، ومركز بدر، ومركز كوم حمادة، ومركز إيتاي البارود، ومركز شبراخيت، ومركز الرحمانية، ومركز المحمودية، ومركز إدكو، ومركز رشيد.

خطوات الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه البحيره