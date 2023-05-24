“مبروك لصرف المكافأة” .. وزارة التعليم تُعلن عن موعد صرف مكافأة المعلمين 2023

كشف وزارة التعليم المصرية عن موعد صرف مكافأة المعلمين 2023 والتي ينتظرها آلاف المعلمين، والتي تعتبر تحفيزاً للمعلم عن أدائه في العام وخاصة في مرحلة الامتحانات في جميع التخصصات، والعمل على تطوير الأداء في الأعوام المقبلة ومن خلال موقعنا سنوافيكم بأخر قرارات وزارة التربية والتعليم عن موعد صرف مكافأة المعلمين 2023 فتابعونا فضلاً.

موعد صرف مكافأة المعلمين 2023

أوضحت وزارة التعليم أنه من المقرر أن يكون موعد صرف مكافأة المعلمين 2023، المراحل التعليمية ابتدائي اعدادي ثانوي بعد الانتهاء من الامتحانات النهائية للعام وخلال شهر يونيو من العام الحالي حيث أنه نفس موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين في الأعوام السابقة ومن المقرر أن يحصل جميع المعلمين على المكافأة بما في ذلك معلمي الأنشطة الفنية.

رابط الاستعلام عن مكافأة المعلمين 2023

أتاحت وزارة التعليم موقع التنسيق الخاص بمكافأة المعلمين ليتمكن جميع المعلمين من الاستعلام عن موعد صرف المكافأة وعن قيمة الاستحقاق لكل معلم هذا العام حسب المرحلة التي يعمل بها ويتم الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. قم بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور. ومن ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الامتحانات المحددة. سجل قيمة الراتب الذي يتقاضاه شهريا. قم بكتابة مدة الخدمة التي قضيتها على رأس العمل. زأخيراً قم بالضغط على زر الإستعلام لتظهر لك جميع المعلومات المطلوبة.

قيمة مكافأة الامتحانات للمعلمين 2023

كشفت وزارة التعليم عن قيمة مكافأة الامتحانات للمعلمين والتي تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه مصري حسب المرحلة الدراسية التي يعمل بها المعلم.