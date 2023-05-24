أدخل دلوقتي على رابط الحصول على الشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الأساسي 2023

وضعت وزارة التربية والتعليم رابط الحصول على الشهادة الإعدادية ، إذ أنها سوف تقوم بالإعلان عن ظهور النتيجة قريبًا، بعدما تنتهي من أعمال التصحيح، ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة محافظات وضعت رابط لمعرفة النتيجة بها، وكذلك محافظات أخرى سوف تقوم بتخصيص رابط لها لمعرفة النتيجة، كذلك أن أغلب الطلبة والطالبات في كثير من المحافظات أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالفترة السابقة، ويترقبون موعد ظهور النتيجة.

رابط الحصول على الشهادة الإعدادية

أرفقت وزارة التربية والتعليم رابط الحصول على الشهادة الإعدادية ، الذي عن طريقه يمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بعدما تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنها، فور اعتمادها، حيث أنه من الممكن لجميع الطلبة الطالبات أن يستعلموا عن النتيجة بكل سهولة بواسطة هذا الرابط الإلكتروني الذي تم تخصيصه لمعرفة نتائج صفوف النقل، وكذلك الشهادة الإعدادية.

استعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

عدد هائل للغاية من الطلبة والطالبات بالصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات المختلفة يريدون أن يتعرفوا على نتيجتهم بمجرد ظهورها، والتي كما ذكرنا في السابق ستظهر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، ويمكن معرفة النتيجة بعدما تظهر وتعلن عنها وزارة التربية والتعليم، بواسطة اتباع الخطوات الخاصة بالاستعلام، والتي تكون كما يلي: