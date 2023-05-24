نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 جميع المحافظات عبر موقع التربية والتعليم

بدأت عمليات البحث من الطلاب والطالبات في مرحلة إتمام التعليم الأساسي، عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 وذلك بعد الإنتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام الماضية في جميع المدارس الإعدادية علي مستوي الجمهورية، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم الفني، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلقي شكاوي بشان سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في كافة المحافظات، مشيرة إلي أن أعمال التصحيح تسير بشكل طبيعي في جميع الكنترولات تمهيدًا للإنتهاء منها خلال الأيام القادم من أجل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني كما حدث في محافظة بورسعيد التي أعلنت النتيجة بعد يوم واحد فقط من الإنتهاء من أداء الطلاب الإمتحانات الفصل الدراسي الثاني.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية هي مسئولية مديريات التربية والتعليم حيث أن المحافظين هم المنوطين بإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح وتعلن النتائج عبر موقع الوزارة ومواقع البوابات الإلكترونية وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني جميع المحافظات من خلال الدخول علي الرابط التالي وتنفيذ الخطوات التالية:

أولًا: الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

ثانيًا: ثم الدخول علي أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثًا: ثم عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطلاب في المرحلة الإعدادية.

رابعًا: ثم عليك النقر علي كلمة بحث أو إستعلام.

خامسًا: عليك الإنتظار حتي تظهر النتيجة أمامك.