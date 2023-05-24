“أدخل حالًا” على الرابط الرسمي لمطار كربلاء الدولي 2023 والحصول على التعيين الفوري

انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من العمليات الخاصة بالبحث عن الرابط الرسمي لمطار كربلاء الدولي 2023 ، من جانب العديد من المواطنين في العراق الذين يرغبون في التسجيل باستمارة العمل في مطار كربلاء، وهذا بعد ان تم فتح باب التقديم بشكل رسمي في الساعات القليلة السابقة، وظل الجميع يبحث عن الخطوات الخاصة بالتسجيل، وكذلك الرابط المخصص للتقديم على تلك الوظائف، لهذا ففيما يلي سوف نتعرف بالتفصيل على كافة الوظائف الشاغرة الخاصة بمطار كربلاء الدولي، وأيضًا رابط التقديم على تلك الوظائف.

الرابط الرسمي لمطار كربلاء الدولي 2023

بحث الأشخاص عن الرابط الرسمي لمطار كربلاء الدولي 2023 ، ومن الجدير بالذكر أن إدارة مطار كربلاء الدولي التي تتمثل في شركة طيبة كربلاء قامت بالإعلان أمس الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023 عن فتحها لباب التقديم على عدة وظائف شاغرة بها، وذلك في حيز الظروف العسيرة التي يعيشها المواطنين، من حيث تدهور الاقتصاد، وكذلك زيادة وارتفاع المستوى الخاص بالمعيشة، حيث أن من بين هذه الوظائف كل ما يلي:

وظيفه موظف أمني.

وظائف الاختصاصات الهندسية.

هذا بجانب وظيفة اداري.

وظائف فني.

وظائف حرفي.

خطوات التقديم على وظائف مطار كربلاء الدولي

قامت إدارة مطار كربلاء الدولي بالإعلان عن الخطوات الخاصة بالتقديم على تلك الوظائف الشاغرة بها، حيث أنها قالت إن التسجيل على تلك الوظائف يكون متاحًا حتى مرور ما يقرب من حوالي شهر كامل، تحديدًا إلى اليوم الموافق من 20 يونيو 2023م، ويمكن التسجيل عن طريق السير على الخطوات التالية: