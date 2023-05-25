بادر وسجل واحصل على 1000 جنيه من منحة العمالة الغير منتظمة بأمر رئاسي والتطبيق قبل العيد

أصبح العديد من المواطنين في الفترة الأخيرة مهتمين بالبحث عن منحة العمالة الغير منتظمة وذلك عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من القرارات البارزة التي تهم عمال مصر، خاصة تلك العاملين في ظروف غير منتظمة، وذلك خلال خطابه في احتفالية عيد العمال، في سبيل تخفيف الأعباء المالية التي تنجم عن التحديات العالمية والتضخم المتزايد وارتفاع الأسعار، وفي هذا السياق، أعلن السيد الرئيس عن إنشاء صندوق طوارئ خاص يستهدف العمالة غير المنتظمة، وذلك لتجميع مستحقاتهم الاجتماعية والصحية في الصندوق، واستثمارها بشكل مستدام في حالات الطوارئ والأزمات.

منحة العمالة الغير منتظمة

سعى الرئيس السيسي جاهدًا لتوفير الرعاية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، حيث قام بتقديم منحة العمالة الغير منتظمة بتقديم دعم مادي بقيمة 1000 جنيه شهريًا لهؤلاء العمال، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والرعاية الطبية لهم، تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة المالية والطبية التي تقدمها وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة، ولكن ينطبق ذلك فقط على العمال المسجلين في الوزارة.

يحاول آلاف العمال الغير المنتظمين تسجيل بياناتهم، حيث يبحثون عن الخطوات المناسبة لتسجيلهم إلكترونيًا من خلال الهواتف المحمولة أو الكمبيوتر، بالإضافة إلى ذلك، يتساءلون عن موعد صرف المنحة المالية بقيمة 1000 جنيه.

رابط التسجيل في منحة ال 1000 جنيه

للحصول على منحة ال1000 جنيه يمكنك التسجيل لأول مرة من خلال الخطوات التالية: