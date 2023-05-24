رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2023 الترم الثاني عبر موقع التربية والتعليم

يواصل أبنائنا الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2023 وذلك عقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات التي عقدت علي مدار الأيام الماضية في المدارس بمحافظة المنيا وتجري حاليًا عمليات التصحيح في الكنترولات تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا الترم الثاني برقم الجلوس فور إعتماد النتيجة من محافظ الإقليم وإعلان أسماء الطلاب الأوائل في مرحلة إتمام التعليم الأساسي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2023

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، في بيان لها إنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 قبل نهاية منتصف يونيو، وذلك فور إعتماد النتيجة من محافظ المنيا فور العرض عليه، مؤكدة أن أعمال التصحيح تجري حاليًا بكل دقة وشفافية تمهيدًا لإعلان النتيجة التي يترقبها أبنائنا الطلاب في المرحلة الإعدادية.

رابط الشهادة الإعدادية المنيا الترم الثاني 2023

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة بكل سهولة ويسر من خلال إتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني برقم الجلوس في محافظة المنيا وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

ثانيًا: ثم الدخول علي ايقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس.

رابعًا: ثم عليك النقر علي أيقونة الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية وكلمة عرض النتيجة.

خامسًا: ثم عليك الإنتظار ثواني حتي تظهر النتيجة.