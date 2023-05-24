“هتصرف راتبك بالزيادة المقررة الشهر ده” أعرف دلوقتي جدول معاشات شهر يونيو 2023

أعلنت الهيئة القومية للمعاشات عن جدول معاشات شهر يونيو 2023 عبر الموقع الرسمي لها، وذلك بعد كثرة التساؤلات والإشاعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا فقد أوضحت الوزارة زيادة المعاشات، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تكون قيمتها من 15%، بحد أدني 170 جنيها.

جدول معاشات شهر يونيو 2023

أعلنت الهيئة القومية للمعاشات عن زيادة قيمة المبالغ لتكن الآتي:

1) أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاش بقيمة 1300 جنيه، سوف تكون قيمة الزيادة الخاصة به بقيمة 1495 جنيها.

2) كما سيحصل الأفراد على زيادة بقيمة 445 جنيه وذلك لأصحاب المعاش الذين يتقاضون مبلغ 2300 جنيه، حتى يصبح قيمته بعد الزيادة 2645 جنيها.

3) يتم احتساب معاش المواطن الذي يتقاضى مبلغ بقيمة 3500 جنيه ليصل بعد الزيادة إلى 4025 جنيها، أي أنه سيزيد بقيمة 525 جنيه.

4) كما يتم وضع زيادة بقيمة 645 على معاش المواطن الذي يتقاضى معاش بقيمة 4300 جنيه، ليصل بعد الزيادة إلى 4945 جنيها.

5) يصل معاش الفرد الذي يأخذ مبلغ بقيمة 5300 جنيه 795 حتى يصبح 6095.

6) الشخص الذي يأخذ مبلغ بقيمة 6500 جنيه معاش، ليحصل على معاش بقيمة 7475 جنيها، أي الزيادة ستكون بقيمة 975 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

أعلنت الهيئة القومية للمعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يونيو القادم وعن جدول معاشات الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تكون قيمتها من 15%، بحد أدني 170 جنيها، أي بحد أقصى 1635 جنيهًا، يوم الخميس الموافق 1-6-2023.

حقيقة زيادة رواتب المعاشات 2023

وضحت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية عن حقيقة زيادة رواتب المعاشات، وأعلنت بأنه بالفعل تم زيادة الرواتب بنسبة 25% وسوف يتم صرفه مع بداية الشهر القادم 2023.