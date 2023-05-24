“أدخل دلوقتي” رابط نتيجة التقديم على المعين المتفرغ 2023 وخطوات الاستعلام

دولة العراق في حرص شديد على أن توفر لمواطنيها خدمات عديدة تكون متاحة لهم باستمرار، كما أنها تحرص على التوفير المستمر للوسائل المختلفة التي تكون موفرة للوقت وكذلك الجهد على المواطنين، حيثُ أن هذه الدولة حرصاً أن توفر خدمات مهمة لذوي الاحتياجات التي تكون خاصة، وهذا بهدف تدخلهم بشكل أكبر بالمجتمع حتى يتيح لهم فرصة التعامل مع كافة الأشخاص، ولهذا عملت الوزارة على إتاحة منصة يمكن من خلال عمل ذوي الاحتياجات الخاصة بمجالات عدة.

رابط نتيجة التقديم على المعين المتفرغ 2023

تعتبر المنصة التي قامت الوزارة بإتاحتها من المنصات التي أخذت اهتمام بنسبة كبيرة بين الأشخاص بالعراق لتميزها لإعادة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة والتمكن من رؤية العالم والتعامل مع أشخاص كثيرة والتمكن من العيش بالحياة اليومية بشكل طبيعي، حيثُ أن هذه المنصة تم البدء فعلياً في إنشائها من يوم الثلاثاء السابق في الشهر الخامس في سنة 2023 للآن، وهذا حتى أوضحت الوزارة الرابط الخاص بالتقديم على المعين المتفرغ ويمكن الحصول عليه بالضغط هنا لكي تدخل فوراً للمنصة.

التقديم على المعين المتفرغ وتحميل الاستمارة

لكي تتمكن من التقديم على المعين المتفرغ وإمكانية حصولك على الاستمارة عليك القيام بالخطوات الإلكترونية الآتية: