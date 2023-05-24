“نيابة العامة” خطوات استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة 2023 بالتفصيل

قامت الهيئة العامة للمرور بتوضيح طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة عبر الموقع الرسمي لها حتى يتمكن الفرد من سداد قيمة المخالفات وعدم تعرضه للمسألة القانونية، كما وضحت طريقة السداد بعدما يتم الاستعلام عن قيمة الفاتورة، كما وضحت قيمة المبالغ الخاصة لكل مخالفة مرورية للفرد.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة

يتضمن ما سبق عرضًا على القارئ الخطوات التالية للاستعلام عن مخالفات المرور في عام 2023، من خلال الرابط المقدم من موقع النيابة العامة.

أولا يجب أن تقوم بالدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

قم باختيار خانة الاستعلامات.

يتوجب عليك أن تقوم باختيار خانة الاستفسار عن مخالفات المرور الخاصة بجميع أنواع المركبات.

قم بإدراج المعلومات الخاصة بالسيارة التي ترغب في الاستفسار عنها.

لا بد من إدخال رقم اللوحة الخاصة بالمركبة ثم قم بكتابة اللوحة سواء أرقام أو حروف.

قم بالنقر على خانة المتعلق بالتحقق من قيمة غرامات المركبة، فعند الضغط عليها سيظهر لك مجموع الذي يتوجب عليك دفعه، كما يتم عرض شرح مفصل لك عن طرق التسديد المختلفة.

طرق سداد مخالفات المرور الكترونياً

يمكن للفرد الراغب في سداد مخالفات المرور، القيام بسدادها عبر موقع الإنترنت التي صرحت عنه الهيئة العامة للمرور، فكما ذكرنا من قبل بالدخول على الموقع وإتباع الخطوات المتسلسلة حتى تظهر قيمة المبلغ المستحق للمخالفات ومن ثم يقوم باختيار خانة “السداد” ومن ثم بدء سداد قيمة المخالفات بواسطة دفع فوري أو التحويل إلكترونيًا.